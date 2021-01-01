HASTA REFAKATÇİ

Çorum'da bakıcılık ve refakat hizmetleri sektöründe büyük bir boşluğu doldurmak amacıyla kurulan firmamız, Sağlık sektöründeki 10 yıllık deneyimi ile hastalarınızı rahat ettirmek, sevdiklerinizi iyi hissettirmek amacıyla profesyonel hayata adımını atmıştır. Profesyonel bakıcı ekibi, Çorum ve çevresindeki sağlık hizmeti sektöründe eşsiz deneyimi ile sizleri hiç yormadan tam zamanlı, yarı zamanlı Hasta Bakıcılık ve Refakatçilik Hizmeti vermekteyiz.

Sektördeki bir diğer hizmetimiz de; yardımcı destek elemanlarımız ile Ev-Ofis-Villa gibi alanlarda genel temizlik hizmeti de sunmaktayız.