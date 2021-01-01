HASTA REFAKATÇİ

Hasta Refakatçi, kendi özel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlımızın ve hastamızın her türlü bakımını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra istenildiği taktirde ev işlerinde, yemek konusunda, ilaçların zamanında verilmesi noktasında yardımcı olmaktadır.
Ev işlerine yardımcı olacak ve aynı zamanda evin düzenini sağlayacak bir destek elemanına ihtiyacınız varsa firmamız tarafından sunulan hizmetlerden siz de faydalanabilirsiniz. Tertemiz günler sizinle...
Çorum'da bakıcılık ve refakat hizmetleri sektöründe büyük bir boşluğu doldurmak amacıyla kurulan firmamız, Sağlık sektöründeki 10 yıllık deneyimi ile hastalarınızı rahat ettirmek, sevdiklerinizi iyi hissettirmek amacıyla profesyonel hayata adımını atmıştır. Profesyonel bakıcı ekibi, Çorum ve çevresindeki sağlık hizmeti sektöründe eşsiz deneyimi ile sizleri hiç yormadan tam zamanlı, yarı zamanlı Hasta Bakıcılık ve Refakatçilik Hizmeti vermekteyiz.
Sektördeki bir diğer hizmetimiz de; yardımcı destek elemanlarımız ile Ev-Ofis-Villa gibi alanlarda genel temizlik hizmeti de sunmaktayız.
Tüm hakları saklıdır © 2021 Çorum Özel Hasta Bakıcı ve Danışmanlık Hizmetleri